Birkenstock anticipe une forte hausse de ses revenus au premier trimestre de son exercice 2025/2026

Birkenstock anticipe au premier trimestre de son exercice 2025/2026 (clos le 31 décembre 2025), un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros, soit une croissance de 11,1% sur une base publiée et de 17,8% à taux de change constant sur un an.

La marque allemande de sandales, claquettes et chaussures explique que l'écart entre la croissance publiée et celle à taux de change constant est principalement dû à la dépréciation significative du dollar américain par rapport à l'euro au cours de ce trimestre, comparée à la même période, un an avant.



Birkenstock communique cette mise à jour avant sa journée investisseurs (Capital Markets Day) prévue le 28 janvier prochain.



Elle dévoilera ses résultats financiers de ce premier trimestre le 12 février prochain, avant l'ouverture des marchés américains.