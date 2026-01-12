Birkenstock anticipe une forte hausse de ses revenus au premier trimestre de son exercice 2025/2026
Birkenstock anticipe au premier trimestre de son exercice 2025/2026 (clos le 31 décembre 2025), un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros, soit une croissance de 11,1% sur une base publiée et de 17,8% à taux de change constant sur un an.
Publié le 12/01/2026 à 15:17
Birkenstock communique cette mise à jour avant sa journée investisseurs (Capital Markets Day) prévue le 28 janvier prochain.
Elle dévoilera ses résultats financiers de ce premier trimestre le 12 février prochain, avant l'ouverture des marchés américains.