Nouveau trimestre de croissance pour Birkenstock, même si le rythme d'expansion de son chiffre d'affaires semble nettement s'essouffler.

Le positif, c'est que les marges restent au plus haut. Le moins positif, c’est que les ventes n'augmentent que de 12,4% sur le trimestre qui s'achève, c'est-à-dire à leur rythme le plus bas depuis 2023. Il est vrai que le dollar en baisse et les droits de douane n'ont pas aidé.

Une nette réduction du besoin en fonds de roulement permet à Birkenstock d'afficher le meilleur cash-flow libre de son histoire, et ainsi d'assurer un premier rachat d'actions à hauteur de 176 millions d'euros, en amont d'un léger désendettement de 13 millions d'euros.

Potentiellement préoccupante, cette dynamique, a priori, confirme le ralentissement bien réel de la croissance. Celui-ci est cependant démenti par le directeur général Oliver Reichert, qui indique que la demande reste si forte que l'entreprise ’n’a pas la capacité d'y répondre’. L'avenir proche permettra de vérifier cette affirmation.

Dans Birkenstock : Sens du timing, nous décrivions le contexte derrière l'introduction en bourse de la marque contrôlée par la famille Arnault. Quelques mois plus tard, dans Birkenstock : Tour de Force, nous rappelions que ce vendeur de sandales affichait des marges d'exploitation supérieures à celles de Prada ou de Richemont.

Succès météorique oblige, de très ambitieuses perspectives de croissance étaient placées dans la valorisation de la marque : jusqu’à quatre-vingt fois le profit au second semestre 2024, et près de quarante fois le profit au premier semestre 2025. C'est donc un réel ajustement des attentes du marché qui a récemment eu lieu, puisque ce multiple de valorisation a été peu ou prou divisé par deux en douze mois.

Il est vrai que des précédents comme Crocs, Puma et Doc Martens peuvent servir d’avertissement. Par ailleurs, en se délestant de 15% de sa participation au fil des derniers mois, L Catterton - la firme de private equity contrôlée par la famille Arnault - n'envoie pas non plus le meilleur signal en se délestant de 15% de sa participation.