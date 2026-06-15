Birkenstock se refinance à hauteur de 900 millions de dollars
Birkenstock a annoncé lundi le lancement d'opérations de refinancement, pour un montant de 900 millions de dollars, notamment destinées à financer le programme de rachat d'actions que le fabricant de sandales a dévoilé le mois dernier.
La transaction, qui comprend une émission obligataire senior à échéance 2033, doit permettre de rembourser par anticipation un crédit de 428,5 millions de dollars affichant un coupon de 5,25% devant arriver à maturité en 2029.
L'émission doit également permettre de financer le plan accéléré de rachat d'actions de 250 millions de dollars que la marque de chaussures a mis en oeuvre le 21 mai dernier, mais aussi les besoins généraux de l'entreprise.
Un projet que le groupe avait alors justifié par le repli de son titre, qu'il estime déconnecté de ses fondamentaux et de ses perspectives de croissance.
Un plan de rachat de titres qui convainc le marché
Le programme de rachat d'actions doit s'achever avant le 30 juin, mais le groupe a déclaré envisager de nouvelles acquisitions en fonction de l'évolution des conditions de marché.
Suite à ces annonces, l'action Birkenstock grimpait de 3,5% lundi matin à la Bourse de New York, profitant d'un regain d'intérêt des investisseurs pour les valeurs liées à la consommation avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, qui pourrait conduire à un repli des prix de l'essence et redynamiser les dépenses de consommation.
Le titre - qui a repris 61% sur les quatre dernières semaines - progresse maintenant de 23% depuis le début de l'année.
Birkenstock Holding plc fabrique et commercialise des articles à semelle orthopédique, notamment des sandales et des modèles à bout fermé, ainsi que d’autres produits, tels que des soins pour la peau et des accessoires, destinés à un usage quotidien, tant pour les loisirs que pour le travail. La société opère dans trois segments opérationnels, définis en fonction de ses pôles régionaux : Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), et Asie-Pacifique. La société commercialise ses produits par le biais de deux canaux principaux : le commerce interentreprises (B2B), qui comprend les ventes réalisées auprès de réseaux de magasins tiers établis, et la vente directe aux consommateurs (DTC), qui comprend les ventes réalisées sur des boutiques en ligne détenues à l'échelle mondiale via le domaine Birkenstock.com ainsi que les ventes réalisées dans les magasins de détail Birkenstock. Elle utilise le canal B2B pour faciliter l'accessibilité à la marque tout en orientant les consommateurs vers son canal DTC, qui propose l'ensemble de sa gamme de produits et un accès complet. Son canal DTC renforce l’identité de la marque, lui permet d’interagir directement avec sa communauté de fans, de collecter des données en temps réel sur le comportement des clients et offre aux consommateurs un accès à des styles distinctifs.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.