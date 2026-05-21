Birkenstock va racheter pour 250 millions de dollars de ses propres actions

Birkenstock a annoncé jeudi avoir confié à Goldman Sachs un mandat visant à racheter pour 250 millions de dollars de ses propres actions dans le cadre d'un programme accéléré, face à un cours de Bourse qu'il estime déconnecté de ses fondamentaux.

Dans un communiqué, le fabricant de sandales d'origine allemande justifie sa décision par le récent repli de son titre, qui a chuté de plus de 18% depuis le début de l'année.



"La dynamique de marché à court terme a créé, selon nous, un véritable décalage entre notre cours de Bourse et la solidité de nos fondamentaux", explique son directeur général Oliver Reichert.



"Dans le contexte actuel, nous estimons que mobiliser notre importante trésorerie pour racheter nos propres actions représente l'allocation de capital la plus pertinente et la plus attractive", ajoute-t-il.



Des perspectives décrites comme solides sur le court et long terme



Birkenstock dit ainsi vouloir manifester sa confiance dans ses perspectives à la fois sur le court et le long terme, rappelant qu'il vise une croissance annuelle de 13% à 15% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, tout en maintenant des marges solides et un robuste flux de trésorerie.



Le programme de rachat d'actions doit s'achever avant le 30 juin, mais le groupe précise envisager de nouvelles acquisitions en fonction de l'évolution des conditions de marché.



A la suite de ces annonces, le titre gagnait plus de 2% jeudi matin dans les transactions électroniques à Wall Street. Sa capitalisation boursière atteignait six milliards de dollars au cours de clôture d'hier.