Birkenstock va racheter pour 250 millions de dollars de ses propres actions
Birkenstock a annoncé jeudi avoir confié à Goldman Sachs un mandat visant à racheter pour 250 millions de dollars de ses propres actions dans le cadre d'un programme accéléré, face à un cours de Bourse qu'il estime déconnecté de ses fondamentaux.
Dans un communiqué, le fabricant de sandales d'origine allemande justifie sa décision par le récent repli de son titre, qui a chuté de plus de 18% depuis le début de l'année.
"La dynamique de marché à court terme a créé, selon nous, un véritable décalage entre notre cours de Bourse et la solidité de nos fondamentaux", explique son directeur général Oliver Reichert.
"Dans le contexte actuel, nous estimons que mobiliser notre importante trésorerie pour racheter nos propres actions représente l'allocation de capital la plus pertinente et la plus attractive", ajoute-t-il.
Des perspectives décrites comme solides sur le court et long terme
Birkenstock dit ainsi vouloir manifester sa confiance dans ses perspectives à la fois sur le court et le long terme, rappelant qu'il vise une croissance annuelle de 13% à 15% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, tout en maintenant des marges solides et un robuste flux de trésorerie.
Le programme de rachat d'actions doit s'achever avant le 30 juin, mais le groupe précise envisager de nouvelles acquisitions en fonction de l'évolution des conditions de marché.
A la suite de ces annonces, le titre gagnait plus de 2% jeudi matin dans les transactions électroniques à Wall Street. Sa capitalisation boursière atteignait six milliards de dollars au cours de clôture d'hier.
Birkenstock Holding plc exerce ses activités par l'intermédiaire de Birkenstock Group B.V. & Co. KG et ses filiales. Birkenstock est une marque mondiale qui a développé un portefeuille unisexe de produits à base de semelles plantaires, ancré par ses silhouettes principales, Madrid, Arizona, Boston, Gizeh et Mayari. Son assise plantaire exclusive, qui reflète l'anatomie du pied humain, constitue le fondement de sa marque et de ses produits. L'entreprise dispose d'une base de fabrication intégrée verticalement et produit toutes ses semelles en Allemagne. En outre, elle assemble la majorité de ses produits en Allemagne et fabrique le reste dans d'autres pays de l'Union européenne. L'entreprise exploite ses canaux en utilisant le canal interentreprises (B2B) pour faciliter l'accès à la marque tout en engageant pleinement les consommateurs dans son canal direct au consommateur (DTC), qui offre sa gamme complète de produits et l'accès à ses silhouettes.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.