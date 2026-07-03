Le nouvel ETF bitcoin de BlackRock est arrivé sur le Nasdaq avec une promesse simple : chercher à verser du cash tous les mois à ses porteurs. Le bitcoin, lui, n'a jamais rien payé à personne. Quelqu'un doit donc écrire le chèque à sa place.

Mardi 16 juin 2026, ouverture du Nasdaq. Un nouveau ticker apparaît sur les écrans, BITA. iShares Bitcoin Premium Income ETF, dernier-né de la gamme BlackRock. Dans les entretiens de lancement, Robert Mitchnick, responsable des actifs numériques chez BlackRock, défend l'idée d'un produit hybride, garder une exposition au bitcoin et faire tomber du cash tous les mois.

Le décor n'est pourtant pas idéal. Dans les semaines précédant le lancement, les ETF Bitcoin spot américains venaient d'aligner 13 jours consécutifs de sorties nettes. 4,33 MdsUSD partis, 59 351 BTC retirés selon Galaxy Research cité par BeInCrypto, sur la séquence du 15 mai au 3 juin. Même IBIT, le grand ETF Bitcoin de la maison BlackRock, n'a pas échappé à la pression. Le graphe ci-dessous montre que juin s'est finalement bouclé sur 4,51 MdsUSD de sorties nettes, confirmant que BITA a été lancé dans un mois difficile pour les ETF bitcoin spot.

Flux mensuels des ETF Bitcoin. Source : SoSoValue

BITA affiche des frais annuels de 0,65%, contre 0,25% pour IBIT selon les fiches produit de l'émetteur. La différence tient au versement d'une distribution mensuelle en cash aux porteurs.

D'où vient le cash ?

BITA n'invente pas de rendement là où il n'y en a pas. Le fonds détient une exposition au Bitcoin, en partie via du Bitcoin spot, en partie via des parts d'IBIT. Il vend ensuite des options d'achat sur IBIT, pour environ 25 à 35% du portefeuille. Covered call, derrière ce mot barbare, c'est un droit d'achat vendu à un tiers, moyennant une prime encaissée tout de suite. L'acheteur paie pour avoir le droit d'acheter des parts d'IBIT à un prix fixé à l'avance, si le marché grimpe au-delà. En attendant, la prime est encaissée par BITA et alimente la distribution mensuelle.

Plus la volatilité attendue du bitcoin est élevée, plus ces contrats peuvent se payer cher. En clair, plus le marché pense que le Bitcoin peut bouger fort, plus l'acheteur d'option accepte de payer cher son droit d'achat. Mitchnick a donné un ordre de grandeur à la presse, un rendement annuel autour de 15 à 20%, avec environ 70% de la hausse d'IBIT qui resterait accessible au porteur, dans les conditions de marché du moment. Les 30% restants correspondent, en gros, à la partie de la hausse qui a été vendue au marché des options en échange de la prime.

Le prix à payer

Mettons 1 000 EUR posés sur BITA le jour du lancement, avec un bitcoin à 52 000 EUR. Dès le départ, le fonds encaisse une prime en vendant des options, avec un engagement simple, si le Bitcoin franchit un certain seuil, disons 57 000 EUR, une partie de la hausse au-delà ira à l'acheteur de l'option. Notre investisseur, lui, espere toucher son cash tous les mois. Reste à voir ce que le marché va faire.

Six mois plus tard, premier scénario, le Bitcoin est monté tranquillement à 55 000 EUR. On reste sous le seuil, personne ne vient rien réclamer. Les primes sont tombées mois après mois, l'exposition a suivi la petite hausse. Notre investisseur y gagne sur les deux tableaux.

Deuxième scénario, le Bitcoin s'est envolé à 68 000 EUR. Le seuil de 57 000 EUR est explosé. L'acheteur de l'option vient chercher son dû, la hausse entre 57 000 et 68 000 EUR lui revient sur la partie couverte. Notre investisseur garde ses primes et un bout de la hausse, mais il voit une bonne partie du rallye lui filer sous le nez. En face, un porteur d'IBIT en direct aurait pris toute la montée sans rien partager.

Troisième scénario, le Bitcoin a plongé à 36 000 EUR. Personne n'a intérêt à venir acheter au-dessus du prix du marché, l'option finit oubliée dans un tiroir. Les primes ont bien été touchées, mais elles ne pèsent pas lourd face à une chute de 30% sur le Bitcoin. Notre investisseur encaisse presque toute la baisse.

BlackRock n'arrive pas sur un terrain vierge

L'idée n'est pas neuve. Roundhill est arrivé le premier en janvier 2024 avec YBTC, sur un principe proche, en versant des distributions hebdomadaires à ses porteurs. Global X a suivi en juin 2025 avec BCCC, dans la même logique. Goldman Sachs a déposé son propre projet à la SEC quelques semaines avant que BITA ne débarque sur le Nasdaq. La recette circule donc depuis un moment. Ce que BlackRock apporte, c'est autre chose. Une machine de distribution, un réseau de conseillers, et surtout le poids d'IBIT juste à côté sur les mêmes plateformes.

Mitchnick n'a pas caché à qui BITA était vendu. Il l'a dit dans la presse, beaucoup de conseillers, d'assureurs et de fonds de pension trouvent le Bitcoin séduisant sur le papier mais butent toujours sur le même détail, il ne paie rien. Le nouveau produit règle ce détail. Et il arrive au moment précis où les flux fuient le Bitcoin brut. Autrement dit, la demande d'exposition classique s'essouffle, et BlackRock présente une porte d'entrée différente au même moment.

Un bitcoin qui se découpe en catalogue

Le plus intéressant n'est peut-être même pas BITA lui-même. Wall Street a longtemps proposé le bitcoin d'une seule façon, on l'achète, on le garde, on regarde la courbe. Cette époque commence à passer. En moins de 2 ans, la même exposition existe désormais en plusieurs versions calibrées, IBIT pour la hausse directe, BITA pour le cash mensuel, YBTC pour un chèque hebdomadaire. Chacun choisit sa cadence et son profil.