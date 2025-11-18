Depuis un mois, le cours du bitcoin s’enfonce. Une dégringolade de -27% depuis son sommet historique de 126 000 dollars atteint le mois dernier, signe d’une stupeur violente chez les crypto-investisseurs. La reine des cryptomonnaies, évolue désormais autour de 90 000 dollars – effaçant en quelques semaines près de 700 milliards de dollars de capitalisation. Sa performance depuis le 1er janvier est désormais négative à -1,29%, tant le brusque retournement de tendance a annulé l’envolée des premiers trimestres.

Un choc né de la géopolitique et de la finance mondiale

La chute du bitcoin s’est enclenchée en pleine escalade diplomatique entre les États-Unis et la Chine. Début octobre, Pékin a annoncé des contrôles stricts sur les exportations de terres rares, une riposte aux nouvelles menaces tarifaires de Washington. Le 10 octobre, la crainte d’une guerre commerciale entre les deux grandes puissances a provoqué un krach éclair sur les marchés mondiaux : le Nasdaq 100 – baromètre des techs américaines – a chuté de 3,56% en une séance, sa pire performance depuis le printemps, tandis que le bitcoin, fortement corrélé aux valeurs technologiques, vacillait brutalement dans son sillage. Il ne s’en est d’ailleurs jamais remis.

Cours du bitcoin

Zonebourse

L’onde de choc a emporté l’ensemble des actifs risqués : la capitalisation des cryptomonnaies a fondu d’environ 400 milliards de dollars en 24 heures, un record historique, sous l’effet d’une cascade de liquidations sur positions à effet de levier. Le même jour, Wall Street voyait 2 000 milliards de dollars s’évaporer sur les actions américaines, signe de l’ampleur de la panique.

Les turbulences d’octobre ont été aggravées par un contexte économique et monétaire incertain. Aux États-Unis, la paralysie budgétaire (shutdown) a interrompu pendant plus de 40 jours la publication des indicateurs macroéconomiques officiels, forçant les investisseurs et la Banque centrale à naviguer à vue dans un brouillard statistique. Parallèlement, l’inflation américaine s’est remise à accélérer en fin d’année et les valorisations boursières stratosphériques des champions de l’intelligence artificielle ont alimenté les craintes d’une bulle spéculative.

Inflation USA

Trading Economics

Résultat : l’espoir d’un assouplissement monétaire proche s’est fortement réduit. La probabilité d’une baisse des taux directeurs de la Fed en décembre – quasi certaine un mois plus tôt – est retombée à 48% mi-novembre selon le CME FedWatch.

Probabilité baisse des taux de la Fed

CME FedWatch

Autrement dit, on est passé d’une anticipation quasi unanime d’une détente des taux lors de la réunion du 10 décembre à une chance sur deux seulement. Or, les actifs risqués comme le bitcoin se sont historiquement montrés très sensibles à ces perspectives de taux : l’assèchement de liquidités et la hausse du coût de l’argent ont inexorablement sapé l’attrait du marché crypto aux yeux de nombreux investisseurs institutionnels.

Masse monétaire mondiales x Bitcoin

MacroMicro

Vente panique et contagion sur le marché crypto

Par ailleurs, une véritable fuite des capitaux s’est amorcée du côté des investisseurs institutionnels. Les fonds indiciels cotés adossés au bitcoin (ETF spot) ont enregistré des sorties nettes de plus de 3,1 Mrds USD depuis la fin octobre. Rien que sur la journée du 13 novembre, les ETFs Bitcoin ont subi 866,7 millions de dollars de retraits – la deuxième plus importante décollecte quotidienne depuis leur lancement en 2024 (seule la journée du 25 février 2025 avait fait pire, avec 1,1 milliard retiré). Au total, près de 2,6 milliards ont fui ces produits en l’espace de trois semaines, témoignant d’un violent mouvement de risk-off chez les acteurs professionnels.

Flux hebdomadaires dans les ETF Bitcoin Spot

SoSoValue

Ces vagues de rachats successifs traduisent la montée de l’aversion au risque : les gestionnaires réduisent leur exposition aux actifs volatils.

Et, comme souvent, quand le roi vacille, c’est toute sa cour qui tangue. L’ensemble du marché des cryptomonnaies a chuté en cadence. Sa capitalisation totale, qui culminait autour de 4 270 milliards de dollars début octobre, a dégringolé jusqu’à environ 3 090 milliards aujourd’hui. Ce plongeon d’environ 27% représente plus de 1 200 milliards de valorisation évaporée en quelques semaines.

L’onde de choc a gagné ether (ETH), numéro deux du marché, retombé autour de 3 000 dollars, pour une capitalisation d’environ 366 milliards : -9,2% depuis le début de l’année et -21% depuis le 1er novembre. XRP (XRP), qui restait encore en territoire positif sur l’année avec +3,5%, n’échappe pas à la correction, en recul de 13,6% depuis le 1er novembre, autour de 2,16 dollars et 130 milliards de capitalisation. BNB (BNB), l’un des rares grands jetons encore nettement dans le vert en 2025 (+30% depuis le 1er janvier), a lui aussi été rattrapé par la tempête : -16% depuis début novembre, à 912 dollars et 125 milliards de valorisation. Solana (SOL), plus volatile, cumule -27% sur l’année et -26% depuis le 1er novembre, autour de 137 dollars pour une capitalisation proche de 76 milliards.

En clair, quand bitcoin tousse, c’est toute la cryptosphère qui s’enrhume : la corrélation entre les différents actifs numériques s’est révélée extrêmement forte durant cette débâcle.

Zonebourse

Les entreprises exposées aux crypto-monnaies n’ont pas été épargnées. En bourse, les valeurs du secteur ont piqué du nez dans le sillage du krach : l’action de Coinbase, principale plateforme d’échange américaine cotée, a chuté de 34% depuis le 10 octobre, tandis que la société d’investissement Strategy – connue pour son trésor de bitcoins – a vu son titre reculer de 39,5% sur cette période. D’autres acteurs comme Galaxy Digital (-41%) ou MARA (-44%) ont également subi de lourds revers en bourse.

Zonebourse

Retour sur une ascension fulgurante

Paradoxalement, ce brusque renversement intervient après deux années d’euphorie quasi ininterrompue sur les crypto-actifs. De début 2023 à l’automne 2025, le bitcoin a vu son cours multiplié par près de six, porté par un engouement sans précédent de la part des investisseurs particuliers et institutionnels.

Zonebourse

Plusieurs facteurs avaient alimenté cette ascension spectaculaire. D’une part, les nouvelles régulations américaines s’annonçaient plus favorables aux cryptos – le président élu Donald Trump ayant promis de faire des États-Unis la “crypto-capitale” du monde, tout en nommant des figures pro-Bitcoin à des postes-clés – ce qui a stimulé la confiance du marché. D’autre part, l’appétit des institutionnels a joué un rôle majeur : l’approbation début 2024 de plusieurs ETFs Bitcoin spot aux États-Unis a ouvert les vannes à des flux massifs de capitaux vers le secteur. C’est plus de 121 milliards de dollars qui sont concentrés dans ces produits boursiers, soit 6,6% de l’ensemble des bitcoins en circulation. Ces afflux ont servi de carburant à la hausse, offrant au grand public un accès facilité au bitcoin via des produits boursiers régulés.

L’environnement macroéconomique avait également joué en faveur des cryptos pendant cette phase haussière. Après une année 2022 difficile, la Réserve fédérale américaine avait fini par baisser ses taux à partir de 2024, face à un ralentissement de l’inflation.

Taux directeurs de la FED

Trading Economics

De plus, des narratifs porteurs – comme la raréfaction programmée de l’actif (halving d’avril 2024) et l’attrait éphémère de la décorrélation vis-à-vis des marchés traditionnels – ont convaincu de nouveaux entrants de se positionner sur le bitcoin comme sur une réserve de valeur alternative. À son zénith, la capitalisation du bitcoin flirtait avec les 2 500 milliards de dollars et représentait environ 60% de la valeur de l’ensemble du marché crypto.

Que dit l'analyse on-chain ?

Un outil d’analyse on-chain, c’est-à-dire un outil qui observe directement les transactions sur le réseau Bitcoin, est riche en enseignements. Il s’agit du “Realized Cap HODL Waves”.



L’outil combine deux notions. D’abord, les HODL Waves : on classe tous les bitcoins selon l’“âge” de leur dernier mouvement (déplacés il y a une semaine, 1–3 mois, 1–2 ans, 5+ ans, etc.) pour voir quelle part de l’offre est détenue par des mains de court terme ou de long terme.

Ensuite, le Realized Cap : au lieu de valoriser chaque bitcoin au prix du marché, on le valorise au prix auquel il a réellement bougé pour la dernière fois, ce qui donne une sorte de “valeur comptable” agrégée des coûts d’acquisition.

En fusionnant les deux, on observe quelle part de la valeur au coût d’achat est entre des détenteurs récents ou anciens. Dans les graphiques ci-dessous, quand les vagues “jeunes” gonflent, cela traduit une rotation rapide vers de nouveaux acheteurs et des phases d’euphorie potentiellement plus volatiles ; quand les vagues “anciennes” grossissent, cela signale une accumulation par des détenteurs de long terme, une offre plus rigide et, en général, moins de pression vendeuse. Cet outil aide ainsi à lire les phases du cycle et la dynamique d’offre/demande.



Graphique 1 (ci-dessous) : 0–6 mois — Part du Realized Cap détenue par les bitcoins récemment déplacées : si la courbe grimpe, les nouveaux acheteurs dominent et la volatilité augmente.



Glassnode

Graphique 2 (ci-dessous) : 2–10 ans — Part du Realized Cap immobilisée chez les détenteurs de long terme : si la courbe grimpe, l’offre se raréfie et la pression vendeuse diminue. À l’inverse, si la courbe baisse, ces détenteurs dépensent davantage, l’offre se desserre et la pression vendeuse potentielle augmente.

Glassnode

On comprend donc qu’actuellement, la part des pièces récentes (0–6 mois) monte tandis que celle des détenteurs long terme (2–10 ans) baisse : des bitcoins longtemps immobiles sont remis en circulation (prises de profits des anciens), rachetés par de nouveaux entrants.

Vers une nouvelle ère de prudence ?

Le krach de l’automne 2025 constitue une séquence charnière pour l’écosystème crypto. D’une part, il a souligné la dépendance croissante des cryptomonnaies vis-à-vis des conditions macroéconomiques globales. Contrairement à l’hiver crypto de 2022 (précipité par des scandales internes comme FTX ou Terra/Luna), la débâcle de 2025 n’a pas pour origine une défaillance propre au secteur : aucune grande fraude ni faillite de plateforme n’est venue expliquer la chute.

Ce sont des facteurs externes – politique monétaire, tensions géopolitiques, sentiment boursier – qui ont dicté la tendance. En clair, le bitcoin s’est comporté comme un actif risqué parmi d’autres, sensible aux mêmes peurs que le Nasdaq ou les actions technologiques, ce qui marque un tournant par rapport à l’époque où certains le voyaient comme un “or numérique” décorrélé.

D’autre part, la crise a servi de test grandeur nature pour les nouvelles infrastructures du marché crypto, avec des résultats plutôt rassurants. Les ETFs Bitcoin, par exemple, ont rempli leur rôle sans accroc majeur : malgré les rachats massifs, ces fonds ont pu honorer les retraits de leurs clients de manière fluide, grâce au mécanisme des authorized participants qui a absorbé les ventes sans créer de dislocation. Aucune fermeture forcée ni suspension prolongée n’a été à déplorer sur ces véhicules, preuve d’une certaine maturité acquise par l’industrie. De même, les principales plateformes d’échange ont globalement tenu bon face aux volumes inhabituels, en dépit de quelques ralentissements ponctuels – Binance a par exemple compensé des utilisateurs affectés par une brève anomalie de cotation sur un stablecoin pendant le crash. Ces éléments suggèrent que l’infrastructure crypto est restée robuste et a gagné en résilience depuis les soubresauts de 2022.

Pour les investisseurs et les entreprises du secteur, l’heure est à la prudence retrouvée. Les plus optimistes soulignent que ce purgeage de l’excès spéculatif était sans doute nécessaire pour repartir sur des bases saines : les mains faibles ont capitulé et les positions surlevier ont été éliminées, ce qui pourrait préparer le terrain à un nouveau cycle haussier plus durable. D’autres observateurs estiment au contraire que ce choc marque le début d’une consolidation prolongée du marché.

Au-delà des considérations techniques, le véritable catalyseur d’une reprise franche pourrait être macroéconomique. Si l’inflation se modère et que la Réserve fédérale obtient la marge de manœuvre pour baisser les taux en 2026, l’appétit pour le risque pourrait graduellement revenir, bénéficiant aux crypto-actifs. Inversement, le maintien d’une politique monétaire stricte prolongerait la disette de liquidités et pèserait durablement sur ce marché spéculatif. La scène internationale jouera également un rôle : un apaisement des tensions géopolitiques (par exemple dans le commerce sino-américain) aurait de fortes chances de restaurer la confiance des investisseurs globaux, alors qu’au contraire de nouveaux chocs (crise financière, etc.) pourraient accentuer la défiance vis-à-vis des actifs volatils comme le bitcoin.