Un mystérieux investisseur a secoué les eaux tranquilles du Bitcoin. En shortant massivement la cryptomonnaie juste avant une annonce politique majeure, cette "baleine" a déclenché un mini-séisme sur le marché. Simple coup de chance, flair exceptionnel ou bon timing ? La communauté crypto s'interroge.

Le week-end dernier, le Bitcoin a connu l’un de ces épisodes dont le marché a le secret. En quelques heures, son cours a chuté de près de 15%, entraînant plus de 400 milliards de dollars de pertes, plus de 20 milliards de liquidation ce vendredi 10 octobre. Au centre de la tempête, une baleine, autrement dit un investisseur doté d’un portefeuille XXL, qui aurait parié sur la baisse du marché juste avant l’annonce de nouvelles mesures tarifaires américaines. Le timing était si parfait qu’il a immédiatement fait réagir la communauté crypto. Mais entre instinct affûté et soupçons d’information privilégiée, difficile de trancher.

Un short digne d’un scénario hollywoodien

Selon plusieurs analystes on-chain, un portefeuille anonyme aurait ouvert une position short colossale quelques minutes avant que Donald Trump ne dévoile de nouveaux droits de douane contre la Chine. L’opération aurait rapporté plus de 150 millions de dollars de gains potentiels sur Bitcoin... mais ce n’était pas un coup isolé.

Quelques jours plus tard, la même adresse aurait réitéré la manœuvre, cette fois sur une ampleur bien plus grande : un pari estimé à 160 millions de dollars sur plusieurs cryptomonnaies, dont l’Ethereum et le Solana. Là encore, le marché a décroché peu après. Un double coup de maître qui a transformé ce trader inconnu en légende ou en suspect idéal, selon le point de vue.

Difficile toutefois de parler d’illégalité sans preuve. Les proches du trader parlent plutôt d’un pari macroéconomique classique : il aurait simplement anticipé un mouvement de repli sur les actifs risqués, après plusieurs signaux économiques peu encourageants. Un choix audacieux, mais pas dénué de logique.

Un crash express et des traders lessivés

La chute du Bitcoin a déclenché une cascade de liquidations. Plus de 20 milliards de dollars se sont évaporés sur les positions à effet de levier, emportant avec eux plus de 400 milliards de capitalisation. Les plateformes ont brièvement ralenti sous le volume des ordres, et certains investisseurs se sont retrouvés piégés sans pouvoir agir.

Pour autant, le marché a déjà montré sa résilience. Certains parlent d’un simple ajustement de marché, d’autres d’un avertissement pour ceux qui jouent avec trop de levier. Le monde des cryptos n’a rien d’un long fleuve tranquille, et chacun apprend à nager à sa façon.

Rumeurs, transparence et écosystème sous tension

L’identité de cette baleine reste entourée de mystère. Des noms ont circulé, notamment celui de Garrett Jin, ancien dirigeant de BitForex, soupçonné par certains internautes d’être lié au portefeuille à l’origine des trades. L’intéressé a toutefois nié toute implication, affirmant qu’il s’agissait de fonds clients.

Cet épisode rappelle la fragilité d’un marché où quelques acteurs suffisent à provoquer des secousses à l’échelle mondiale. Dans un univers encore peu régulé, où l’anonymat reste la règle, il est parfois difficile de distinguer la stratégie brillante de la pure manipulation. Les baleines, elles, continuent de naviguer sur la volatilité, pendant que les petits portefeuilles tentent simplement de rester à flot.

