Bitdefender s'associe à OVHcloud pour une cybersécurité souveraine

Bitdefender annonce un accord avec OVHcloud pour héberger sa plateforme GravityZone sur l'infrastructure SecNumCloud en France. Cette offre garantit que les données restent dans l'Union européenne et répond aux exigences de conformité (RGPD, NIS2, DORA).



La solution inclut protection des terminaux, détection et réponse aux menaces (EDR, XDR) et services managés (MDR), adaptée aux secteurs sensibles comme la finance, la santé ou l'énergie.



OVHcloud, certifié par l'ANSSI, assure un hébergement exempt de lois extraterritoriales. Selon Andrei Florescu, président de Bitdefender Business Solutions, ce partenariat permet aux entreprises de 'garder le contrôle total sur leurs données' tout en renforçant leur cybersécurité.



Ce partenariat intervient dans un contexte de pressions réglementaires accrues en Europe, alors qu'une enquête Bitdefender révèle que 35% des professionnels IT en France ont subi des pressions pour taire des incidents de cybersécurité.

