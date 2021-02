bitsensing: La startup sud-coréenne bitsensing s'associe à Infineon Technologies pour lancer un tout nouveau capteur à installer à l'intérieur des véhicules

bitsensing / Mot-clé(s) : Autres

Hanna Park hanna@bitsensing.com La startup sud-coréenne bitsensing s'associe à Infineon Technologies pour lancer un tout nouveau capteur à installer à l'intérieur des véhicules Le MOD620 allie la technologie radar novatrice de bitsensing aux puces d'Infineon, leader du secteur SÉOUL, CORÉE DU SUD - Media OutReach - 15 février 2021 - bitsensing, une startup sud-coréenne spécialisée dans les technologies radar, a annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat avec le leader mondial des semi-conducteurs Infineon Technologies avec pour objectif de révolutionner l'expérience dans l'habitacle grâce au lancement du radar MOD620 60 GHz. Le MOD620 a été conçu par bitsensing et rendu possible par Infineon afin d'offrir une solution de surveillance ultra puissante à laquelle les conducteurs pourront se fier. [Image: http://release-manager.media-outreach.com/i/124517] [Image: http://release-manager.media-outreach.com/i/124510] Selon une étude sur les morts infantiles à bord de véhicules lors de pics de chaleur menée par Jan Null de la San Jose State University, depuis les années 1990, 54 % des enfants décédés dans des voitures surchauffées l'ont été car les personnes qui s'occupaient d'eux les avaient oubliés. Le MOD620 empêchera ce type d'accident en détectant la présence et les signes vitaux des occupants de l'habitacle et en envoyant au conducteur des alertes si un enfant est laissé sans surveillance à bord d'un véhicule. Conçu par les ingénieurs de bitsensing et rendu possible par Infineon, le MOD620, une solution de surveillance complète, répond aux exigences spécifiques aux habitacles de tous les types de véhicules en offrant une détection sans limites en continu, et ce même si les personnes portent des vêtements ou sont recouvertes par des couvertures. « Notre partenariat avec Infineon montre les progrès significatifs que nous avons accompli pour rendre les villes intelligentes plus sûres et élever le niveau de connectivité en concevant des solutions radar accessibles à tous. Il s'agit là d'une étape décisive dans l'histoire de notre société alors que nous venons de consacrer trois ans à la conception stratégique d'une technologie radar de pointe qui utilise les meilleures puces disponibles afin de satisfaire ce besoin sur le marché » déclare Dr. Jae-Eun Lee, PDG de bitsensing. « bitsensing est la première et seule startup sud-coréenne à fournir tous les éléments de solutions radar destinées à l'automobile en interne. Nos ingénieurs de renommée mondiale ont conçu le MOD620 en intégrant la puce Infineon afin d'offrir un niveau inégalé de sécurité dans une industrie qui exige excellence, fiabilité et intelligence incomparable. » Afin de concevoir le premier radar d'habitacle, bitsensing a repensé la configuration du matériel informatique ainsi que le design de l'antenne. Une puissante technologie informatique a pu être mise en place grâce au MCU qui permet aux données du radar d'être traitées par signaux et calculées. Le MMIC transmet et reçoit des signaux par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques dans le cadre de la détection tandis que l'antenne intègre l'énergie des fréquences radio de la ligne de transmission du radar au milieu de propagation et vice versa. Ces composants travaillent de concert de manière harmonieuse, ce qui permet d'obtenir un radar d'une performance incomparable. « Les ingénieurs de bitsensing disposent de nombreuses années d'expérience dans le domaine de l'optimisation des puces. Le fait de travailler avec la technologie de pointe proposée par Infineon leur a permis d'arranger les composants de manière stratégique et systématique afin que le MOD620 ait la meilleure performance », déclare M. How Cheen Ng, directeur du service gestion des partenariats et communication marketing numérique chez Infineon Asie Pacifique. « Chez Infineon, être à la pointe de l'innovation et établir des partenariats solides afin de développer des technologies novatrices est notre mission. Ce partenariat étroit a permis de donner naissance à une solution faisant réellement avancer le domaine de la sécurité et améliorant la qualité de vie de tous. » Une solution radar unique et versatile intégrant un niveau de sécurité élevé Le MOD620 détecte avec fiabilité la présence et la localisation des passagers à l'intérieur du véhicule. Il est également capable de détecter en temps réel la présence d'un enfant laissé seul à bord d'un véhicule même si celui-ci est arrêté et verrouillé ainsi que de surveiller les signes vitaux des occupants et d'envoyer une alerte en cas de problème. Les spécialistes de bitsensing ont fait équipe avec différents laboratoires d'universités prestigieuses afin d'obtenir les données les plus précises lui permettant de mettre au point ce radar capable de procéder à une détection avec précision. Le MOD620 offre une solution de surveillance sécurisée nécessaire dans le cadre d'une expérience de conduite autonome optimale. Une détection sans limites Le MOD620 de bitsensing saisit tous les espaces au niveau des sièges arrière afin de conserver la meilleure qualité pour les solutions intégrées dans l'habitacle. Le champ de vision à 120 degrés associé à la plage de détection personnalisable allant jusqu'à 2,5 m offre un niveau de performance hors du commun. Le MOD620 ne pose pas de problèmes en termes de protection de la vie privée étant donné que le système ne s'appuie pas sur des caméras pour détecter la présence de passagers. Design de l'antenne personnalisable L'antenne réorientable du MOD620 permet de personnaliser la compensation de la longueur du canal, le champ de vision et d'adapter les circuits aux transmetteurs et aux récepteurs. L'expertise unique de bitsensing concernant le design personnalisable de l'antenne permet de répondre aux exigences de l'habitacle de n'importe quel véhicule de manière rapide et efficace. Le MOD620 constitue un radar personnalisable économique qui fonctionne dans les véhicules à grande vitesse, de jour comme de nuit sans interférence avec les ceintures de sécurité. Pour consulter la vidéo de présentation du MOD620, rendez-vous sur https://youtu.be/hGI7vuXEzNI. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres de solutions radar, rendez-vous sur www.bitsensing.com. À propos de bitsensing bitsensing est une société spécialisée dans les technologies radar qui a pour objectif de bâtir des villes intelligentes plus sûres et d'améliorer la connectivité en concevant des capteurs et des solutions IA de dernière génération permettant d'apporter un niveau d'intelligence inégalé dans le secteur de la connectivité. Fondée en 2018 par des experts en automobile chevronnés, bitsensing est l'une des startups spécialisées dans les technologies de pointe qui répond et va au-delà des exigences les plus strictes en matière de sécurité et de confort requises par l'industrie en ce qui concerne la technologie radar appliquée à l'automobile. bitsensing transforme les possibilités de démocratisation de la connectivité en mobilité, maisons et bâtiments intelligents, robotique, sécurité, soins et bien plus encore. À propos d'Infineon Infineon Technologies AG est l'un des leaders mondiaux des semi-conducteurs qui rendent la vie plus simple, plus sûre et plus respectueuse de l'environnement. Les composants microélectroniques d'Infineon sont la clé pour un avenir meilleur. Lors de l'exercice 2020 (qui a pris fin au 30 septembre), Infineon a annoncé un chiffre d'affaires supérieur à 8,5 milliards d'euros pour un effectif d'environ 46 700 salariés à travers le monde. À la suite de l'acquisition de la société américaine Cypress Semiconductor Corporation en avril 2020, Infineon fait désormais partie des 10 plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde. Infineon est cotée au Frankfurt Stock Exchange (code mnémonique : IFX) en Allemagne et aux États-Unis sur le marché de gré à gré OTCQX International Premier (code mnémonique : IFNNY). Retrouvez plus d'informations sur www.infineon.com.







