BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. est un exploitant de clubs-entrepôts à adhésion qui se concentre principalement sur la moitié est des États-Unis. Il propose un large assortiment d'aliments frais, de fruits et légumes, un service complet de charcuterie, une boulangerie fraîche, des articles ménagers essentiels et de l'essence. Il propose également des produits technologiques, des articles de décoration, des vêtements et des articles saisonniers. Il regroupe ses offres de marchandises en deux divisions : l'épicerie et les marchandises et services généraux. L'épicerie comprend la viande, les fruits et légumes, les produits laitiers, la boulangerie, la charcuterie et les produits surgelés, les aliments emballés, les boissons, les détergents, les désinfectants, les produits de papier, les soins de beauté, les soins pour adultes et pour bébés et les aliments pour animaux de compagnie. Les marchandises générales et les services comprennent l'électronique, l'habillement, les articles saisonniers, les petits appareils, les téléviseurs, les produits optiques, les pneus et les cartes-cadeaux. Il propose également des services spécialisés, tels que des centres d'optique à service complet, des services d'installation de pneus, un service de remplissage de réservoirs de propane, etc. Elle exploite environ 244 clubs et 175 points de vente BJ's Gas dans 20 États.