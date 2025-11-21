A l'occasion de sa publication trimestrielle, BJ's Wholesale Club annonce rehausser sa fourchette-cible annuelle de BPA ajusté à entre 4,30 et 4,40 dollars, et non plus de 4,20 à 4,35 dollars comme estimé précédemment.
En revanche, la chaine de magasins-entrepôts resserre en baisse ses hypothèses de croissance des ventes comparables hors essence pour l'exercice en cours, à entre 2 et 3% au lieu de 2 à 3,5% en estimations il y a trois mois.
Sur son 3e trimestre comptable, BJ's Wholesale a vu son BPA ajusté se tasser de 1,7% à 1,16 USD, pour des revenus en croissance de 4,9% à 5,35 MdsUSD. Hors effet de l'essence, ses ventes comparables ont augmenté de 1,8%.
"Notre entreprise continue de bien marcher dans un environnement volatile", commente son PDG Bob Eddy. "Nous sommes confiants que nous pouvons être la destination pour la valeur et la commodité, et nous entrons dans la saison des fêtes avec dynamisme".
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. est un exploitant de clubs-entrepôts à adhésion qui se concentre principalement sur la moitié est des États-Unis. Il propose un large assortiment d'aliments frais, de fruits et légumes, un service complet de charcuterie, une boulangerie fraîche, des articles ménagers essentiels et de l'essence. Il propose également des produits technologiques, des articles de décoration, des vêtements et des articles saisonniers. Il regroupe ses offres de marchandises en deux divisions : l'épicerie et les marchandises et services généraux. L'épicerie comprend la viande, les fruits et légumes, les produits laitiers, la boulangerie, la charcuterie et les produits surgelés, les aliments emballés, les boissons, les détergents, les désinfectants, les produits de papier, les soins de beauté, les soins pour adultes et pour bébés et les aliments pour animaux de compagnie. Les marchandises générales et les services comprennent l'électronique, l'habillement, les articles saisonniers, les petits appareils, les téléviseurs, les produits optiques, les pneus et les cartes-cadeaux. Il propose également des services spécialisés, tels que des centres d'optique à service complet, des services d'installation de pneus, un service de remplissage de réservoirs de propane, etc. Elle exploite environ 244 clubs et 175 points de vente BJ's Gas dans 20 États.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.