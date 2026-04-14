BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 10 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Carrefour, à la suite d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 41 187 164 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 5,59% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe de distribution français.