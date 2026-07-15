BlackRock attendu en nette hausse après ses trimestriels
Le gestionnaire a publié des résultats solides, avec un CA supérieur au consensus et un niveau record d'actifs sous gestion. BlackRock dit d'ailleurs n'avoir "jamais été aussi optimiste quant à la croissance à venir" et annonce une augmentation de son programme de rachats d'actions. Un enthousiasme qui convainc les marchés : le titre est attendu en hausse de l'ordre de 3% à l'ouverture de Wall Street.
BlackRock a dégagé un bénéfice net publié attribuable au groupe de 1,914 MdUSD au cours du 2e trimestre 2026, en hausse de 20% sur un an, et très légèrement inférieur au consensus (2,07 MdsUSD). En données ajustées, le bénéfice net ressort à 2,291 MdsUSD, soit une progression de 22%.
Le bénéfice par action (BPA) dilué publié s'établit à 12,19 USD, en hausse de 20%, surpassant cette fois le consensus (11,5 USD). En données ajustées, le BPA atteint 13,91 USD (+15%).
De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 31% à 7,08 MdsUSD (consensus : 6,84 MdsUSD) bénéficiant de l'effet favorable des marchés, d'une croissance organique des commissions de base, des revenus liés à l'acquisition de HPS, de commissions de performance plus élevées ainsi que de la progression des revenus issus des services technologiques et des abonnements.
Par ailleurs, le groupe indique avoir réalisé une collecte nette totale de 192 MdsUSD au cours du 2e trimestre, contribuant à porter les actifs sous gestion à un niveau record de 15 345 MdsUSD, en hausse de 22% sur un an. Sur les douze derniers mois, les entrées nettes atteignent 868 MdsUSD, tandis que la croissance organique des commissions de base s'élève à 10%.
"Notre dynamique s'accélère, et je n'ai jamais été aussi optimiste quant à la croissance à venir", a d'ailleurs commenté Laurence D. Fink, président-directeur général.
Si BlackRock ne fournit pas de guidance financière classique, le gestionnaire affiche une confiance renforcée dans ses perspectives. Le groupe a ainsi annoncé avoir augmenté son objectif de rachats d'actions pour 2026 à 2 MdsUSD, avec des rachats trimestriels désormais prévus à 550 MUSD, contre 450 MUSD réalisés au deuxième trimestre.
M. Laurence D. Fink est président et directeur général de BlackRock Capital Management, Inc. et de BlackRock Advisors LLC, de BlackRock, Inc. et de BlackRock Financial Management, Inc. et de BlackRock Fund Advisors, de BlackRock Institutional Trust Co. NA, chez BlackRock Investment Management LLC, un coprésident du NYU Elaine A. & Kenneth G. Langone Medical Center et un coprésident des NYU Langone Hospitals. Il est membre du conseil d'administration du Forum Mondial de l'Economie, de The Nature Conservancy, Inc, de la Robin Hood Foundation, du Council on Foreign Relations, Inc, du Partnership for New York City, de l'Université de New York et du Museum of Modern Art.
Avant de fonder BlackRock, Inc. en 1988, M. Fink était membre du comité de direction et directeur général de The First Boston Corporation.
Il a obtenu un MBA avec une concentration en immobilier à l'Université de Californie à Los Angeles en 1976 et un BA en sciences politiques à UCLA en 1974.
BlackRock, Inc. est une société de gestion d'actifs. La société propose une gamme de services de gestion d'actifs, de technologies et d'abonnements à une clientèle institutionnelle et de détail. Ses diverses plateformes, qui englobent des stratégies d'investissement actives visant la recherche d'alpha, des marchés privés, des stratégies indiciaires et de gestion de trésorerie dans toutes les classes d'actifs, lui permettent d'adapter les résultats d'investissement et les solutions d'allocation d'actifs aux besoins de ses clients. Son offre de produits comprend des portefeuilles mono-actifs et multi-actifs investissant dans des actions, des titres à revenu fixe, des placements alternatifs et des instruments du marché monétaire. Ses produits sont proposés directement et par l’intermédiaire de tiers sous diverses formes, notamment des fonds communs de placement ouverts et fermés, des fonds négociés en bourse iShares, des comptes distincts, des fonds d’investissement collectifs et d’autres véhicules d’investissement en commun. Elle propose également des services technologiques, notamment la plateforme technologique de gestion des investissements et des risques Aladdin, Aladdin Wealth, eFront et Cachematrix, ainsi que des services et des solutions de conseil.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.