BlackRock au-dessus des 5% de Mercialys

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 6 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.



Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 696 590 actions Mercialys représentant autant de droits de vote, soit 5,002% du capital et des droits de vote de cette société d'immobilier commercial.