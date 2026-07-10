BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 6 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 696 590 actions Mercialys représentant autant de droits de vote, soit 5,002% du capital et des droits de vote de cette société d'immobilier commercial.
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2025, Mercialys disposait d'un portefeuille de 1 996 baux représentant une valeur locative de 178,6 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 3 MdsEUR (droits inclus).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.