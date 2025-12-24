La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 décembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Getlink SE et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 35 067 898 actions Getlink SE représentant autant de droits de vote, soit 6,38% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Getlink SE hors et sur le marché.