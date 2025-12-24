BlackRock dépasse le seuil des 5% des droits de vote sur Getlink
Publié le 24/12/2025 à 13:01
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Getlink SE hors et sur le marché.
