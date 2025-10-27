BlackRock dépasse les 5% de Mercialys

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys et détenir 5,18% du capital et des droits de vote de cette société foncière.



Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Mercialys sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.