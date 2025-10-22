BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse le 20 octobre, le seuil de 5% des droits de vote d'Orange, au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 162 759 502 actions Orange représentant autant de droits de vote, soit 6,12% du capital et 5,12% des droits de vote de l'opérateur télécoms.