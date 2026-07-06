BlackRock dépasse les 5% du capital d'Ipsen

Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont il assure la gestion, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 1er juillet, le seuil de 5% du capital d'Ipsen.

Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 206 456 actions Ipsen représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 3,18% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ipsen sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions du laboratoire pharmaceutique détenues à titre de collatéral.