BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nexans, et détenir 5,10% du capital et des droits de vote du fabricant de câbles.

Le géant américain de la gestion d'actifs explique que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nexans hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.