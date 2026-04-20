BlackRock détient moins de 3% du capital d'AB InBev

Le gérant d'actifs américain BlackRock a franchi en baisse le seuil de 3% du capital d'Anheuser-Busch InBev à la suite de cessions de titres, selon des déclarations publiées vendredi soir par le brasseur américano-belge.

En date du mardi 14 avril, BlackRock détenait 59 979 832 actions, représentant 2,97% du capital et 3,05% des droits de vote, précise AB InBev dans un avis.



Ce franchissement de seuil intervient alors que le fonds d'investissement avait franchi à la hausse, la veille, le seuil des 3% pour détenir 3,01% du capital et 3,11% des droits de vote suite à des acquisitions de titres.



A la Bourse de Bruxelles, l'action AB InBev reculait de 0,6% lundi en fin de matinée, à comparer avec un repli de plus de 1% pour l'indice BEL 20.