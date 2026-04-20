BlackRock détient moins de 3% du capital d'AB InBev
Le gérant d'actifs américain BlackRock a franchi en baisse le seuil de 3% du capital d'Anheuser-Busch InBev à la suite de cessions de titres, selon des déclarations publiées vendredi soir par le brasseur américano-belge.
En date du mardi 14 avril, BlackRock détenait 59 979 832 actions, représentant 2,97% du capital et 3,05% des droits de vote, précise AB InBev dans un avis.
Ce franchissement de seuil intervient alors que le fonds d'investissement avait franchi à la hausse, la veille, le seuil des 3% pour détenir 3,01% du capital et 3,11% des droits de vote suite à des acquisitions de titres.
A la Bourse de Bruxelles, l'action AB InBev reculait de 0,6% lundi en fin de matinée, à comparer avec un repli de plus de 1% pour l'indice BEL 20.
Anheuser-Busch InBev SA/NV figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production de bières : marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, etc. ;
- production, embouteillage et vente de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons maltées, eaux en bouteille et thés glacés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (16%), Amérique centrale (29,3%), Amérique du Nord (24%), Amérique latine (20,2%), Asie-Pacifique (9,6%) et autres (0.9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.