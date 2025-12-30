BlackRock détient moins de 5% du capital & des votes de Nexans
Publié le 30/12/2025 à 17:05
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Nexans détenues à titre de collatéral.
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|126,60 EUR
|+0,88 %
|+1,93 %
|+21,50 %
|17:05
|BlackRock détient moins de 5% du capital & des votes de Nexans
|16:12
|BlackRock passe sous le seuil des 5% du capital & votes de Nexans
Publié le 30/12/2025 à 17:05
Ajouter à une liste
0 sélectionné
Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membreConnexionInscription
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi.
|126,60EUR
|+0,88 %
|+1,93 %
|6,35 Md
|1 084,64USD
|-0,35 %
|-0,21 %
|169 Md
|17:05
|BlackRock détient moins de 5% du capital & des votes de Nexans
|16:12
|BlackRock passe sous le seuil des 5% du capital & votes de Nexans
|22/12
|Paris termine en léger repli
|AW
|22/12
|Les marchés européens entament la semaine de Noël sans enthousiasme, Abivax grimpe
|22/12
|Nexans en négociations pour céder Autoelectric
|22/12
|Nexans : négocie avec Motherson pour la vente d’Autoelectric
|22/12
|Nexans en négociations pour céder Autoelectric pour 207 millions d'euros
|MT
|22/12
|Nexans va céder Autoelectric pour achever sa transformation en un spécialiste de l'électrification
|DJ
|22/12
|Nexans engage des négociations exclusives pour la cession d'Autoelectric à Motherson
|RE
|22/12
|Nexans en négociations pour la vente d'Autoelectric à Motherson
|RE
|18/12
|Nexans sélectionné pour un parc éolien au large des cotes anglaises
|18/12
|EXEL Industries : BNP Paribas, EssilorLuxottica, Nexans, Sopra Steria... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|18/12
|Bourse : EssilorLuxottica conserve Burberry, Bernard Arnault rempile pour 10 ans, ça bouge chez BP
|18/12
|CAC 40 : La Bourse de Paris devrait ouvrir proche de l'équilibre avant la BCE et l'inflation US
|DJ
|18/12
|Faibles variations en vue en Europe avant la BCE et la Banque d'Angleterre, l'inflation US au menu
|18/12
|Oracle n'est plus prophète en son pays
|18/12
|Nexans : A suivre aujourd'hui
|18/12
|Nexans finalise l'acquisition du fabricant canadien de systèmes de cables Electro Cables
|MT
|18/12
|Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
|RE
|17/12
|EXEL Industries : Accor, Nexans, Sopra Steria... les valeurs à suivre demain à Paris
|17/12
|Nexans a finalisé l'acquisition d'Electro Cables au Canada
|17/12
|Nexans boucle le rachat d'Electro Cables au Canada
|DJ
|17/12
|Nexans : finalise l’acquisition d’Electro Cables Inc.
|17/12
|Nexans finalise l'acquisition du fabricant canadien Electro Cables Inc.
|RE
|17/12
|Nexans finalise l'acquisition d'Electro Cables
|RE
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national