La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Nexans et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,78% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Nexans détenues à titre de collatéral.