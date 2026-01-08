La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 janvier 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Getlink et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6,44% du capital et 5,06% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Getlink hors et sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Getlink détenues à titre de collatéral.