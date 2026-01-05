La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 31 décembre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Rexel et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,01% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Rexel détenues à titre de collatéral.