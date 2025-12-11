La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 9 décembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Ubisoft et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 937 619 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et 4,67% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Ubisoft détenues à titre de collatéral.