La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 octobre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 517 244 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 5,58% du capital et 5,06% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.