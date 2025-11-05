BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft, et détenir 4,97% du capital et 4,50% des droits de vote.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions de l'éditeur de jeux vidéo, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.