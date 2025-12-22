BlackRock passe sous les 5% des votes d'Ubisoft

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 décembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft et détenir 5,16% du capital et 4,67% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.

Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft hors et sur le marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.