Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation d'hôtels sous contrats de gestion (70,8% ; HotelServices) ; - gestion d'hôtels en propriété et en location (29,2%). En outre, le groupe propose une activité de location de résidences privées de luxe, ainsi que des prestations de services digitaux aux hôteliers indépendants, de services de conciergerie, etc. A fin 2024, Accor exploite un réseau de plus de 5 600 hôtels répartis entre hôtels de luxe et haut de gamme (enseignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Pullman, MGallery, Swissotel, Grand Mercure, Mövenpick, The Sebel et Rixos), hôtels milieu de gamme (Novotel, Novotel Suites, Mercure, adagio, Mama Shelter, Mantra et Tribe) et hôtels économiques (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access, hotelF1, Formule 1, Jo&Joe, Breakfree et Greet).