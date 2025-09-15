BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 septembre, le seuil de 5% du capital d'Accor et détenir 11 352 275 actions, soit 4,63% du capital et 3,98% des droits de vote.
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Accor sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions de la chaine hôtelière détenues à titre de collatéral.
BlackRock passe sous les 5% du capital d'Accor
Publié le 15/09/2025 à 14:07
