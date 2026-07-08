BlackRock passe sous les 5% du capital de Mercialys

Dans un avis adressé à l'AMF, BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 2 juillet 2026, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys, à la suite d'une cession d'actions sur le marché.



Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4 694 250 actions Mercialys représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des droits de vote de la foncière spécialisée dans l'immobilier commercial.