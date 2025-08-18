BlackRock, Inc, anciennement BlackRock Funding, Inc, est une société de gestion d'investissements. Elle fournit une gamme de services de gestion d'investissement et de technologie à des clients institutionnels et de détail. Sa plateforme diversifiée de stratégies d'investissement actives, indicielles et de gestion de trésorerie à la recherche d'alpha dans toutes les catégories d'actifs permet à la société de personnaliser les résultats d'investissement et les solutions d'allocation d'actifs pour les clients. Son offre de produits comprend des portefeuilles mono et multi-actifs investissant dans des actions, des titres à revenu fixe, des produits alternatifs et des instruments du marché monétaire. Ses produits sont proposés directement et par le biais d'intermédiaires dans une gamme de véhicules, y compris des fonds communs de placement ouverts et fermés, des iShares et des fonds négociés en bourse, des comptes séparés, des fonds d'investissement collectifs et d'autres véhicules d'investissement communs. Elle propose également des services technologiques, notamment la plateforme technologique de gestion des investissements et des risques, Aladdin, Aladdin Wealth, eFront et Cachematrix, ainsi que des services et des solutions de conseil.