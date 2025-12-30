BlackRock recule sous le seuil des 5% du capital et des votes de Mercialys

La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre 2025, les

seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Mercialys et détenir, pour le compte desdits clients et fonds 4,89% du capital et des droits de vote

de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Mercialys détenues à titre de collatéral.