BlackRock réduit sa participation au capital de Commerzbank

Commerzbank a annoncé jeudi que BlackRock, l'un de ses principaux actionnaires, avait réduit sa participation au sein de l'établissement à la suite d'une cession de titres, sans toutefois franchir aucun seuil.



Le lundi 24 novembre, le fonds d'investissement basé à Wilmington (Delaware) contrôlait 6,34% des droits de vote du groupe financier, contre 6,66% lors de sa précédente notification, selon un avis financier diffusé ce jeudi.



D'après le document, BlackRock détenait 5,45% de sa participation via des actions détenues en propre et 0,88% des parts sous forme d'instruments financiers.



A la fin 2024, les investisseurs institutionnels - tels que BlackRock - concentraient environ 55% du capital de Commerzbank, loin devant UniCredit qui revendique désormais une participation située autour de 29% et l'Etat fédéral allemand, qui contrôle environ 12,1% du capital.



A la Bourse de Francfort, l'action Commerzbank cédait 0,8% jeudi après-midi dans le sillage de cette annonce, mais affiche encore des gains de plus de 216% cette année.



Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.