BlackRock renforce sa participation au capital de Zalando

Le gérant d'actifs américain BlackRock a renforcé sa participation au capital de Zalando, selon une déclaration publiée mardi.

Agissant pour le compte de ses fonds sous gestion, BlackRock contrôlait en date du 28 avril 5,57% des droits de vote contre 5,55% précédemment.



Sa participation directe atteignait 5,14%, tandis que 0,43% était détenu par le biais d'instruments financiers.



Ce renforcement au capital, qui résulte d'une acquisition d'actions, intervient alors que le spécialiste allemand du prêt-à-porter en ligne doit publier demain ses résultats de 1er trimestre.



A la Bourse de Francfort, l'action Zalando grappillait 0,4% mardi en début d'après-midi.