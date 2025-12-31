BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel, au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Le géant américain de la gestion d'actifs a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14 922 409 actions Rexel, soit 4,99% du capital et des droits de vote de ce distributeur professionnel de matériel électrique.
Rexel est leader mondial de la distribution professionnelle de matériel électrique. Présent dans 19 pays, le groupe offre aux professionnels, à travers un réseau multi-enseignes de 1 951 points de vente, des produits et solutions électriques pour les bâtiments et les infrastructures résidentielles, industrielles et tertiaires. Les produits et les solutions commercialisés par le groupe répondent à des besoins en équipement électrique, en éclairage, en sécurité, en génie climatique, en communication, en automatismes industriels ou en économie d'énergies. Le CA par marché se répartit comme suit :
- tertiaire (48%) : centres commerciaux, installations sportives, hôpitaux, aéroports, etc. ;
- industrie (27%) : intégrateurs de systèmes, constructeurs d'équipements et sites de production ;
- résidentiel (25%) : confort, sécurité et domotique.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (49,5%), Amérique du Nord (43,9%) et Asie-Pacifique (6,6%).
