BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 septembre, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir 4,75% du capital et 3,24% des droits de vote du groupe de technologies pour la défense et la sécurité.

Le mastodonte américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Thales hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.