BlackRock s'allège au capital de Commerzbank, passe sous les 6%

BlackRock s'est récemment allégé au capital de Commerzbank, à tel point que le premier gestionnaire d'actifs mondial est repassé sous le seuil des 6% des droits de vote de l'établissement bancaire allemand, peut-on lire dans un avis financier paru ce mardi.



En date du 17 décembre, le fonds d'investissement basé à Wilmington (Delaware) détenait 5,96%, contre 6,02% lors de sa dernière notification, à la suite d'une cession d'actions, apprend-on dans le document.



Dans le détail, BlackRock a vu sa participation directe se renforcer de 5,40% à 5,61%, mais ses instruments financiers ne représentent, eux, plus que 0,35% des droits de vote, contre 0,62% précédemment.



Cet allègement au capital intervient alors que le cours de Bourse de Commerzbank s'est envolé de 125% cette année, ce qui en fait la troisième meilleure performance de l'indice DAX de 2025 derrière Rheinmetall (+149%) et Siemens Energy (+136%).