BlackRock s'est légèrement allégé au capital de SAP suite à une cession d'actions réalisée en début de semaine, peut-on lire dans un avis financier publié jeudi.

En date du lundi 24 novembre, le numéro un mondial de la gestion d'actifs contrôlait 6,56% des droits du concepteur de logiciels allemand, contre 6,58% précédemment.

Dans le détail, BlackRock détenait 6,52% du groupe de Walldorf via une participation sous forme de titres possédés en propre et 0,04% via des instruments financiers.