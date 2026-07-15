BlackRock salué pour ses résultats vigoureux et ses rachats d'actions

BlackRock s'adjuge 7,3% vers 1 100 USD en début de séance à Wall Street, dans le sillage d'une publication trimestrielle ayant dépassé les attentes tant en termes de rentabilité que de revenus, avec notamment des actifs sous gestion à un niveau record, une bonne santé qui permet à sa direction d'accroître son objectif de rachats d'actions.

En données ajustées (non-GAAP), le géant de la gestion d'actifs a dégagé un bénéfice net attribuable au groupe en progression de 22% à 2,29 MdsUSD sur son 2e trimestre 2026, soit un BPA en croissance de 15% à 13,91 USD, alors que les analystes n'espéraient en moyenne que 12,69 USD.



En croissance de 39% à près de 2,92 MdsUSD, le résultat opérationnel ajusté a lui aussi dépassé le consensus de marché, qui était de l'ordre de 2,70 MdsUSD, et fait ressortir une marge en amélioration à 45,9%, un plus haut en près de cinq ans, contre 43,3% sur la même période de 2025.



De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 31% à plus de 7,08 MdsUSD, à comparer aux 6,84 MdsUSD anticipés en moyenne, une progression qui n'a été que partiellement contrebalancée par des dépenses ajustées plus élevées, selon Jefferies.



Selon BlackRock, ses revenus ont été soutenus par l'effet favorable des marchés, la croissance organique des commissions de base, les revenus liés à l'acquisition de HPS, des commissions de performance plus élevées, ainsi que par la progression des revenus issus des services technologiques et des abonnements.



Des actifs sous gestion à un niveau record...



Par ailleurs, l'établissement basé à New York indique avoir réalisé une collecte nette totale de 192 MdsUSD au cours du 2e trimestre, contribuant à porter les actifs sous gestion à un niveau record de 15 345 MdsUSD à fin juin, en hausse de 22% sur un an.



"Les fondamentaux du marché sont solides et bien soutenus, portés par des marges plus élevées et une dynamique de bénéfices stimulée par les nouvelles technologies. L'ampleur et la profondeur de nos relations avec les clients à l'échelle mondiale n'ont jamais été aussi importantes", affirme le PDG Laurence D. Fink.



"Les clients se tournent vers BlackRock pour obtenir des analyses et saisir des opportunités. Cette dynamique alimente des résultats financiers records, avec 868 MdsUSD de collecte nette et une croissance organique de 10% des commissions de base sur les 12 derniers mois", poursuit-il.



...et des rachats d'actions prévus en augmentation



Outre ces performances financières vigoureuses, les investisseurs peuvent se satisfaire de la générosité du groupe en termes de redistribution, avec des rachats d'actions de 450 MUSD réalisés au cours du trimestre écoulé, soit le même montant qu'au trimestre précédent, conformément aux attentes de Jefferies.



Surtout, le broker souligne l'intention affichée par BlackRock d'accroître le rythme de ses rachats d'actions à 550 MUSD au cours du 3e trimestre, portant l'enveloppe prévue pour l'ensemble de l'année 2026 à 2 MdsUSD, contre un objectif précédent de 1,8 MdUSD.