BlackRock gère désormais plus de 15 000 MrdsUSD, mais la crypto ne représente encore qu’une goutte d’eau dans cet empire financier.

Le premier gestionnaire d’actifs au monde vient de publier un trimestre de très haute volée : 15 344,6 MrdsUSD d’actifs sous gestion au 30 juin, 192 MrdsUSD de collecte nette sur le trimestre, 7,084 MrdsUSD de chiffre d’affaires et une marge opérationnelle ajustée de 45,9%.

BlackRock

La machine BlackRock tourne à plein régime, portée par les ETF, la gestion obligataire, les marchés privés et la technologie. Et pourtant, au milieu de ces records, la brique “digital assets” apparaît modeste, presque secondaire, presque trompeuse si on la regarde sans recul. BlackRock n’affiche plus que 48,839 MrdsUSD d’actifs dans la catégorie “digital assets”, contre 79,551 milliards un an plus tôt.

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Le trimestre lui-même se solde par 3,116 MrdsUSD de sorties nettes sur cette ligne. Et pourtant, les revenus associés — 40 MUSD de frais de gestion et de revenus issus du prêt de titres — sont restés identiques à ceux du T2 2025. Rapportée à l’ensemble du groupe, la crypto pèse donc à peine 0,32 % des actifs gérés et environ 0,56 % du chiffre d’affaires trimestriel.

Vu de loin, on pourrait croire que BlackRock “mise gros” sur le bitcoin. Vu de près, on comprend autre chose : BlackRock cherche à faire entrer la crypto, puis la tokenisation, dans son architecture existante de gestion, de distribution et d’infrastructure. Le marché a souvent tendance à regarder le projecteur — l’ETF bitcoin — alors que le groupe, lui, construit aussi doucement la salle des machines.

Par exemple, le 16 juin 2026, BlackRock a annoncé l’iShares Bitcoin Premium Income ETF, BITA, un produit conçu non pas pour maximiser la pure exposition au bitcoin, mais pour combiner participation à la hausse et revenus mensuels via une stratégie active d’options. Mon collègue, Esteban Gustave, vous en a parlé plus longuement ici : BlackRock met un chèque mensuel sur un bitcoin qui n’en paie pas

Pour comprendre le cap réel de BlackRock, il faut sortir du seul trimestre et remonter à sa feuille de route à l’horizon 2030. Dans ses documents destinés aux actionnaires, le groupe explique que les cryptos font partie de ses “structural growth categories” et précise que quatre franchises — les marchés privés au service des assureurs, les marchés privés pour la gestion de patrimoine, les actifs numériques et les ETF à gestion active — pourraient chacune devenir des générateurs de 500 MUSD de revenus annuels dans les cinq prochaines années.

Dans sa lettre annuelle 2026, Larry Fink affirme que BlackRock a déjà “près de 150 MrdsUSD” connectés aux crypto-actifs, en additionnant trois briques : le fonds tokenisé de Treasuries, les réserves de stablecoins gérées par BlackRock, et près de 80 milliards de dollars d’ETP liés aux cryptos à fin 2025. Ce total élargi n’est pas la même chose que la ligne comptable “digital assets” de 48,839 milliards au T2 2026. C’est toute la différence entre la crypto comme produit d’investissement et la crypto comme écosystème d’infrastructure financière. La vision se lit noir sur blanc dans la lettre de Larry Fink. Il y décrit un futur où un portefeuille numérique pourrait permettre d’investir dans un large panier d’actifs de long terme aussi facilement qu’on envoie un paiement.

La tokenisation comme colonne vertébrale

C’est ici que la stratégie devient plus intéressante que le simple thermomètre du bitcoin. Le 8 mai 2026, BlackRock a déposé auprès de la SEC un prospectus pour un nouveau véhicule nommé BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle. Le fonds vise un objectif classique de fonds monétaire gouvernemental : revenu courant compatible avec liquidité et stabilité du principal. Son portefeuille doit être investi à 100% en cash, en bons et obligations du Trésor américain à 93 jours ou moins, ainsi qu’en pensions livrées overnight collatéralisées par des Treasuries. La nouveauté n’est donc pas l’actif économique. La nouveauté est la forme.

Car ce véhicule est pensé dès l’origine pour des “OnChain Shares”. Le prospectus précise que Securitize Transfer Agent tiendra le registre officiel de propriété, en s’appuyant sur un système permissionné connecté à plusieurs blockchains publiques, et que les investisseurs devront fournir leurs informations de portefeuille, passer par des procédures KYC et AML, puis être “whitelisted” avant de pouvoir souscrire. Ce détail est capital. Il montre que la tokenisation version BlackRock n’a rien d’un Far West désintermédié. C’est de la finance réglementée, avec des jetons, des identités vérifiées, un registre autorisé et une compatibilité juridique avec l’univers des fonds monétaires. En gros, Wall Street apprend à parler blockchain sans cesser de parler conformité.

Le précédent le plus visible est BUIDL, le BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund. BlackRock explique dans sa lettre annuelle que ce fonds tokenisé de Treasuries est devenu le plus grand fonds tokenisé au monde. Les données suivies par RWA.xyz lui attribuaient encore environ 2,6 MrdsUSD.

RWA

Surtout, BUIDL a commencé à sortir du simple statut de vitrine technologique : Standard Chartered, OKX et BlackRock ont annoncé en avril un cadre permettant à des clients institutionnels d’utiliser BUIDL comme collatéral rémunéré pour du trading, avec conservation hors échange assurée par Standard Chartered.

Pour l’investisseur, la leçon la plus importante est peut-être la plus contre-intuitive. Le vrai sujet n’est pas tant de savoir si BlackRock “y croit” encore après un mauvais trimestre crypto. Le vrai sujet est que BlackRock n’a jamais présenté sa stratégie comme un simple pari directionnel sur le prochain bull market. Les chiffres du T2 2026 montrent au contraire une maison qui accepte la cyclicité des encours numériques, mais qui continue de bâtir des produits, des passerelles réglementaires et des usages de trésorerie. L’objectif des 500 MUSD de revenus annuels d’ici 2030 reste ambitieux, surtout quand on voit qu’au T2 2026 la ligne numérique ne représente encore qu’une fraction minuscule du groupe. Mais cette ambition paraît moins extravagante si l’on comprend qu’elle vise un ensemble beaucoup plus large que les seuls ETF spot.

Il faut néanmoins rester lucide sur les limites. Primo, la contribution financière directe des actifs numériques aux comptes de BlackRock demeure faible. Secundo, les encours liés aux cryptoactifs restent très sensibles au cycle de prix et aux flux des investisseurs. Tertio, la tokenisation portée par BlackRock est profondément permissionnée : elle repose sur des registres tenus par des agents de transfert, des wallets identifiés, des listes blanches, des procédures KYC/AML et des infrastructures techniques qui ajoutent leurs propres risques opérationnels. Autrement dit, les produits on-chain de BlackRock ne sont pas la promesse d’un monde sans intermédiaires ; ils sont la promesse d’un monde avec de nouveaux rails, mais toujours beaucoup d’intermédiaires.