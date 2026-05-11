Blackstone investit dans VoltaGrid aux côtés de Halliburton
VoltaGrid a annoncé avoir signé des accords pour un investissement stratégique en capital de 1 MdUSD provenant de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et du groupe parapétrolier Halliburton.
Publié le 11/05/2026 à 15:12
Les recettes de cette levée de fonds serviront à accélérer le déploiement des solutions de production d'énergie de VoltaGrid pour les centres de données, les micro-réseaux et les applications industrielles.
"VoltaGrid est une plateforme hautement différenciée répondant à l'un des besoins les plus importants en infrastructures de l'ère de l'IA : une énergie fiable et rapidement déployable", explique William Nicholson, managing director chez Blackstone.
Selon Halliburton, cet investissement reflète leur engagement commun en faveur de solutions à long terme pour les environnements énergétiques les plus exigeants au monde, et "fait progresser la capacité de VoltaGrid à fournir une énergie fiable et distribuée à grande échelle".
En plus de cet investissement, VoltaGrid a signé un accord définitif pour acquérir Propell Energy Technology, un fournisseur clé de la société. Les deux transactions sont soumises aux conditions habituelles de clôture et devraient être conclues à la mi-2026.