Les marchés actions américains s'affichent sans direction claire à l'ouverture d'une semaine marquée par de fortes tensions géopolitiques. Les investisseurs restent dans le flou alors que l'heure fixée par les Etats-Unis pour le blocus des ports iraniens est passée (16 heures à Paris). Vers 16h30, le Dow Jones se repliait de 0,44% tandis que le Nasdaq engrangeait 0,15%.

Conséquence de l'échec des négociations menées le week-end dernier à Islamabad, la marine américaine a commencé à bloquer les ports iraniens.

Les navires iraniens qui passeront à proximité du blocus américain seront "immédiatement éliminés", prévient Donald Trump.



Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a apporté son soutien à cette décision prise par Donald Trump, assurant une étroite coordination avec les États-Unis sur ce dossier. "L'Iran a enfreint les règles des pourparlers de paix au Pakistan. Le président Trump a donc décidé d'imposer un blocus naval", a déclaré le chef du gouvernement israélien lors du Conseil des ministres. "Nous soutenons bien sûr cette position ferme et restons en coordination permanente avec les États-Unis". Pour leur part, la France et le Royaume-Uni organiseront "dans les tout prochains jours" une conférence réunissant les pays prêts à contribuer à une mission multinationale " pacifique" visant à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, a annoncé Emmanuel Macron.



Cette escalade fragilise ainsi l'accord de cessez-le-feu temporaire conclu la semaine dernière entre Washington et Téhéran.

Peu avant 15h00, le Brent recule de 0,75% à 102,27 USD et le WTI de 0,42% à 104,28 USD.



Lundi, l'OPEP a par ailleurs abaissé ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour le deuxième trimestre, en raison des répercussions du conflit en

cours au Moyen-Orient.



Dans ce contexte, les valeurs liées au transport aérien et au tourisme évoluent sous pression.



De son côté, Goldman Sachs a publié des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre. La banque d'investissement américaine a fait état d'un BPA en hausse de 24% sur un an, à 17,55 USD.



Au chapitre des statistiques, les investisseurs prendront connaissance à 16 heures des ventes de logements neufs.