L’action Bloom Energy a grimpé de près de 30% lundi à la suite de l’annonce d’un accord majeur avec Brookfield, qui prévoit d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars pour déployer la technologie de piles à combustible du groupe américain. Ce partenariat marque la première incursion significative de Brookfield dans les infrastructures énergétiques dédiées à l’intelligence artificielle. Les deux entreprises construiront des “usines d’IA” à travers le monde, avec un premier site prévu en Europe d’ici la fin de l’année.

Les piles à combustible de Bloom Energy permettent une alimentation locale et indépendante du réseau, un avantage crucial alors que les besoins énergétiques des centres de données explosent. Bloom collabore déjà avec des opérateurs comme American Electric Power, Equinix et Oracle pour fournir plusieurs centaines de mégawatts de capacité. Cette annonce intervient dans un contexte où la croissance rapide de l’IA met sous tension le réseau électrique américain, vieillissant et saturé, suscitant des craintes de hausse des prix pour les consommateurs.

Les solutions énergétiques dites “behind-the-meter” apparaissent désormais comme une réponse stratégique au déficit de capacité. Pour le PDG de Bloom, KR Sridhar, l’infrastructure de l’IA doit être construite “comme une usine, rapide et à grande échelle”. Brookfield et Nvidia partagent cette vision : leur priorité est d’accélérer la mise en service de centres de données autonomes, capables de fonctionner sans dépendre du réseau traditionnel, afin d’accompagner la montée en puissance mondiale de l’intelligence artificielle.