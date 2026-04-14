Bloom Energy, fabricant de plates-formes énergétiques avancées et polyvalentes, a annoncé l'extension de son partenariat avec Oracle (éditeur de logiciels d'entreprise) afin de soutenir le déploiement rapide de ses infrastructures d'intelligence artificielle (IA) et de cloud computing. Selon les termes d'un accord-cadre de services, Oracle prévoit d'acquérir jusqu'à 2,8 gigawatts (GW) de systèmes de piles à combustible Bloom.
Dans le cadre de cet accord, une capacité initiale de 1,2 GW a déjà été contractée. Le déploiement est en cours et se poursuivra l'année prochaine.
Les piles à combustible de Bloom alimenteront les projets d'Oracle aux Etats-Unis et aideront à répondre à la demande pour son infrastructure cloud de pointe.
Ce partenariat renforcé souligne la capacité de Bloom à fournir une énergie rapide et fiable, adaptée aux charges de travail de l'IA. Celles-ci nécessitent un soutien réactif aux variations de charge (load-following) que les réseaux traditionnels ne sont pas conçus pour offrir.
Les systèmes de Bloom sont conçus pour supporter plus efficacement les charges d'IA à haute densité, avec une plateforme technologique alignée sur les normes émergentes telles que le 800 V CC (le passage au courant continu CC haute tension permet de réduire les pertes d'énergie lors de la conversion).
Cet accord s'appuie sur le partenariat existant entre ces deux entreprises et reflète une tendance de fond vers la production d'énergie décentralisée sur site, devenue une composante critique des infrastructures numériques modernes.
Les systèmes modulaires de piles à combustible de Bloom peuvent être déployés bien plus rapidement que les solutions énergétiques traditionnelles, permettant ainsi aux clients d'accélérer leur mise en service (time-to-power) et de réduire les risques liés aux projets.
L'année dernière, Bloom Energy a livré à Oracle un système de piles à combustible entièrement opérationnel en seulement 55 jours, soit plus d'un mois d'avance sur le calendrier de déploiement initialement prévu de 90 jours.
Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (76,7%) ;
- prestations de services aux clients (9,1%) ;
- vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,1%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ;
- vente de matériels (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (63,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie Pacifique (12,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.