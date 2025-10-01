Les Etats-Unis viennent d'ouvrir officiellement leur 16e période de blocage budgétaire depuis 1981, c'est-à-dire depuis les élections de Tonton et de Reagan, dont on se demande ce qu'ils font là, en ouverture de cette chronique. Wall Street a l'air accuser un peu le coup après avoir fait mine de s'en contrefoutre depuis le début de la semaine. Mais sans excès à ce stade, parce que les marchés s'habituent à tout, d'autant que les ultimatums et les bras de fer sont la routine de la politique de la Maison Blanche.

Les Etats-Unis fonctionnent officiellement en mode dégradé depuis 6h00 ce matin heure de Paris, soit minuit à Washington. Les républicains et les démocrates ont échoué à s'entendre, entraînant la mise en congés forcés de 750 000 fonctionnaires fédéraux et, par ricochet, la fermeture de certaines branches de l'administration. Jusqu'ici, les marchés financiers avaient peu réagi, quelles que soient les classes d'actifs. Les actions sortent de trois séances de hausse modérée. Les obligations campent à proximité de leurs positions récentes. Le dollar fluctue dans des bornes relativement étroites face aux principales devises. Bon, il y a quand même l'or qui navigue toujours de sommets en sommets et qui fonctionne comme une sorte d'assurance tous risques depuis des mois, voire depuis la nuit des temps. Mais c'est presque une incongruité face à tout le reste qui pousse à la hausse.

Ce matin après l'annonce officielle de l'impasse budgétaire, les indicateurs avancés de Wall Street ont quand même marqué le coup : les futures sont allés s'installer dans le rouge, plus profondément en tout cas que lors des dernières journées.

Un shutdown n'est pas un événement exceptionnel (il s'est produit à 15 reprises depuis 1981), mais il n'est pas anodin non plus. Une partie des observateurs se demande si la Maison Blanche ne va pas se servir de ces mises en congés forcées pour relancer les coupes entamées par le DOGE au tout début du mandat de Donald Trump. L'expérience montre que les marchés financiers finissent par s'en accommoder, sauf dérapage incontrôlé, comme je l'ai déjà abordé dans ces colonnes lundi.

Jusqu'ici, le bilan boursier 2025 reste très favorable. L'écueil habituel du mois de septembre a même été franchi easy peasy, comme le montrent ces chiffres glanés à droite et à gauche ce matin malgré mon manque de vivacité intellectuelle :

Stoxx Europe 600 : +1,46% en septembre et 3 e mois consécutif de progression,

mois consécutif de progression, S&P 500 : +3,5% en septembre et 5 e mois consécutif de progression,

mois consécutif de progression, Japon : +5% en septembre et 6 e mois consécutif de progression,

mois consécutif de progression, MSCI Emergents : +7% en septembre et 9e mois consécutif de progression, meilleure série haussière depuis 2003 selon mes constatations matinales un peu embuées.

Ces chiffres montrent que l'Europe est un peu à la traîne et que les marchés émergents ont le vent en poupe, confirmant les tendances entrevues dernièrement. Une mécanique assez classique est à l'œuvre sur les émergents : la baisse du dollar leur profite par plusieurs courroies de transmission (dette, attractivité, export…).

J'enfonce un peu une porte ouverte pour souligner que les prochains jours seront volatils à cause des perturbations liées au shutdown. Une situation renforcée par le creux avant les résultats du 3e trimestre, qui débuteront en masse la semaine du lundi 13 octobre avec les banques américaines et plusieurs entreprises industrielles emblématiques. La fermeture de certains services fédéraux aux Etats-Unis risque aussi d'interférer avec la publication de statistiques importantes pour la conduite de la politique monétaire. Ce sera vraisemblablement le cas des données mensuelles sur l'emploi programmées initialement vendredi. Pourront-elles être publiées ? Rien n'est moins sûr, ce qui risque de chiffonner les investisseurs parce que la dégradation du marché du travail est devenue le principal argument de baisse de taux de la Fed, baisse des taux de la Fed qui est le principal argument de plein de trucs en finance actuellement.

Dans le reste de l'actualité du jour et pour rester dans le domaine des statistiques, la Maison Blanche a annulé la nomination de l'économiste conservateur EJ Antoni pour diriger le Bureau of Labor Statistics (BLS). Sa désignation ne faisait pas l'unanimité, même dans les rangs républicains, mais aucune justification n'a été donnée. En Inde, la banque centrale a maintenu son principal taux directeur inchangé à 5,5%, comme cela était prévu. La RBI a aussi réduit sa prévision d'inflation et relevé son anticipation de croissance pour 2026. L'Europe attend les chiffres préliminaires de l'inflation dans l'UE en septembre, avec un consensus à 2,2% sur un an (2,3% pour l'inflation sous-jacente).

En Asie Pacifique ce matin, on fait assez peu de cas, manifestement, de la constipation budgétaire passagère américaine. Tokyo fait quand même un peu la tête avec un repli marqué de 1,5%. Une grande agence de presse titre ce matin sur les investisseurs japonais qui "ont choisi de prendre leurs bénéfices après le récent rallye". C'est le signe que personne n'a aucune idée des raisons de la baisse. L'Australie perd 0,2%, mais les autres places gagnent du terrain. Autour de 1% de gains en Corée du Sud et à Taiwan et 0,3% en Inde. La Chine et Hong Kong sont fermés pour le début de la Golden Week. L'Europe est plus hésitante, pénalisée par la baisse des indicateurs avancés aux Etats-Unis.

Le CAC 40 a démarré stable à 7 891 points. Le SMI est à +0,6% à 12 185 points. Le Bel 20 prend 0,8% à 4 863 points. La Suisse et la Belgique, riches en valeurs pharmas, profitent des accords trouvés aux Etats-Unis par certains laboratoires avec l'administration Trump.

Les temps forts économiques du jour

L'estimation préliminaire de l'inflation de la zone euro en septembre sera publiée à 11h00. Aux Etats-Unis, il me semble que le rapport ADP sur l'emploi (14h30) et les indicateurs ISM (16h00) ne devraient pas souffrir du blocage budgétaire, parce que ces statistiques sont produites par des organismes non-gouvernementaux. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

AB Science : Chardan Capital Markets reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 10 à 5 EUR.

ABB : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de sous-performance et relève l'objectif de cours de 43 à 46 CHF.

Accor : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 47 à 46,40 EUR.

AQ Group : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 230 SEK.

ArgenX : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 766 à 1040 USD.

Arkema : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 64 EUR à 58 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 63 à 56 EUR.

ASML Holding : Cantor Fitzgerald reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 800 à 1150 EUR. William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'achat.

Autostore Holdings : Arctic Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 6,50 NOK à 12 NOK.

Clariant : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 12,40 à 8 CHF.

Ferrari : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 455 à 470 EUR.

Haulotte Group : Oddo BHF maintient sa recommandation de sous-performance et réduit l'objectif de cours de 2 EUR à 1,15 EUR.

Hermès International : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 2440 à 2545 EUR. Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 2545 à 2440 EUR.

Intercontinental Hotels Group : Morgan Stanley passe de sous-pondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 8800 à 9000 GBX.

JCDecaux : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 18,30 à 17,80 EUR.

Legrand : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 147 à 165 EUR. Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 138 à 146 EUR.

Nanobiotix : Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 14 à 24 USD.

Novartis : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 111 à 113 CHF.

Phoenix Group : Mediobanca passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 592 GBX à 760 GBX.

Pihlajalinna : SEB Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 18,20 EUR à 17,50 EUR.

Roche Holding : Bank Vontobel AG reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 268 à 280 CHF.

SAAB : William O'Neil reprend la couverture avec une recommandation d'achat.

Schneider Electric : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 272 à 280 EUR.

Sika : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 250 à 245 CHF.

Sonova Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 245 à 235 CHF.

Straumann Holding : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 115 à 95 CHF.

Technip Energies : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 33 EUR à 42 EUR.

TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 13,70 EUR.

Virbac : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 390 à 400 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Banco de Sabadell rejette l'offre de rachat améliorée de BBVA.

Rolls-Royce discute avec Boeing de la motorisation du remplaçant du B737.

Aedifica estime que l'offre Cofinimmo pourrait être acceptée au quatrième trimestre.

L'actionnaire chinois de Pirelli est ouvert à la vente de sa participation après le bras de fer sur la gouvernance.

Les actionnaires de GVS approuvent la fusion avec Haemotronic.

Sika acquiert un producteur de mortier danois.

Givaudan va racheter le fabricant de parfums Belle Aire Creations aux Etats-Unis.

Vestas Wind Systems reçoit des commandes pour des livraisons d'éoliennes en Italie et en Allemagne.

Tenaris achève la première tranche de son programme de rachat d'actions de 600 millions de dollars.

Georg Fischer conclut l'acquisition du groupe VAG.

Stadler fournira des automotrices modernes Flirt Xl au S-Bahn Rhin-Ruhr.

Ypsomed termine la construction de son second site de production allemand.

Vaudoise Assurances rachète Ecofin Investment Consulting.

La FDA homologue le Rhapsido de Novartis pour le traitement de l'urticaire.

Pharming annonce que la FDA a accepté l'examen prioritaire d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le Lenolisib chez les enfants âgés de 4 à 11 ans atteints du SDAA.

Glanbia renforce son programme de rachat d'actions.

Danske Bank…

D'Amérique du Nord

Nike gagnait 4,5% hors séance hier soir après ses résultats trimestriels.

Donald Trump annonce un accord avec Pfizer sur les prix des médicaments.

Berkshire Hathaway négocie le rachat de la branche pétrochimie d'Occidental Petroleum pour 10 milliards de dollars, selon le WSJ.

Qualcomm annonce qu'un tribunal américain rejette le reste de l'action en justice intentée par Arm Holdings.

Exxon Mobil va licencier 2 000 personnes au Canada et en Europe.

Global Infrastructure Partners (BlackRock) serait sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour l'achat du groupe de services publics AES, selon le FT.

Tesla annonce que la nouvelle Model Y Performance est désormais disponible aux Etats-Unis.

Targa construit un pipeline de LGN de 500 miles dans le Permien.

Fanduel et Amazon annoncent un partenariat exclusif de fournisseur de cotes.

RPM International…

D'Asie et d'ailleurs

LG Electronics propose des actions dans le cadre de l'introduction en bourse de sa filiale indienne dans la fourchette 1 080 roupies à 1 140 INR par action, a appris Bloomberg.

Mitsubishi UFJ Financial vise 20% de Shriram Finance pour 2,6 milliards de dollars, révèle l'Economic Times.

Marubeni Power et la société britannique SmartestEnergy créent une société de négoce d'électricité.

Petrobras signe un contrat de 430 millions de dollars avec Elea pour des services de colocation de centres de données.

pas grand-chose…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.