Blue Origin dévoile TeraWave, son réseau Internet spatial pour concurrencer Starlink et Amazon

Blue Origin, la société spatiale fondée par Jeff Bezos, a annoncé le lancement de TeraWave, une ambitieuse constellation de satellites destinée à offrir un accès Internet haut débit aux entreprises, centres de données et gouvernements. Le déploiement de ce réseau commencera fin 2027, avec un objectif de 5 408 satellites placés en orbite basse et moyenne, entre 160 et 34 000 kilomètres d'altitude. Selon Blue Origin, le service pourrait atteindre des débits allant jusqu'à 6 térabits par seconde, positionnant TeraWave comme un concurrent direct de Starlink (SpaceX) et de Leo (Amazon).



Le marché de l'Internet par satellite est déjà dominé par Starlink, qui dispose de plus de 9 000 satellites en service et revendique près de 9 millions d'utilisateurs. Amazon a récemment renforcé ses ambitions avec le rebranding de son projet Kuiper en Leo et le lancement progressif de sa propre constellation de 3 236 satellites. Plusieurs mises en orbite de Leo ont déjà été réalisées, certaines avec l'aide de Blue Origin, soulignant les liens technologiques persistants entre les deux entités fondées par Bezos.



Ce nouveau projet s'inscrit dans une stratégie d'expansion de Blue Origin au-delà des vols suborbitaux touristiques et scientifiques. En janvier, la société a lancé avec succès sa fusée New Glenn, malgré un échec lors de la récupération du premier étage. Désormais dirigée par Dave Limp, ancien cadre d'Amazon, Blue Origin ambitionne de devenir un acteur central dans les télécommunications spatiales. Jeff Bezos affirme que TeraWave pourrait un jour faire de Blue Origin l'entreprise la plus importante de sa carrière, bien que cette vision s'inscrive sur le long terme.