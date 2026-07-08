Blue Origin prépare une levée de fonds de 10 milliards de dollars
La société spatiale de Jeff Bezos s'apprête à accueillir pour la première fois des investisseurs extérieurs. L'opération, qui valoriserait Blue Origin à 130 milliards de dollars, intervient dans un contexte de fort intérêt pour le secteur spatial après l'introduction en Bourse record de SpaceX.
Blue Origin prévoit de lever environ 10 milliards de dollars lors d'un premier tour de financement auprès d'investisseurs externes, selon des informations de CNBC. Jeff Bezos participerait lui-même à hauteur de 2 milliards de dollars, tandis que le fonds spéculatif Coatue Management investirait environ 4 milliards de dollars. Les 4 milliards de dollars restants devraient être apportés par plusieurs grands investisseurs, qui manifesteraient un vif intérêt pour l'opération.
Cette levée de fonds intervient quelques semaines après l'entrée en Bourse spectaculaire de SpaceX, qui a levé près de 86 milliards de dollars, option de surallocation comprise. La société d'Elon Musk est désormais valorisée autour de 2 000 milliards de dollars, illustrant l'engouement des marchés pour les entreprises du secteur spatial et des technologies de pointe.
Jeff Bezos avait indiqué en mai à CNBC que Blue Origin réfléchissait à l'ouverture de son capital, tout en précisant qu'aucune décision n'était alors arrêtée. Depuis son départ de la direction générale d'Amazon en 2021, le fondateur du groupe consacre une part croissante de son temps au développement de Blue Origin, créée en 2000, et cherche désormais à accélérer son expansion avec le soutien de nouveaux investisseurs.
Fondateur et PDG d'Amazon, le géant américain du commerce électronique, Jeff Bezos est considéré comme un des pères fondateurs de l'e-commerce. De l'entreprise fondée en 1995 avec 300.000 dollars empruntés à ses parents, Jeff Bezos a créé le numéro un mondial de la vente en ligne. Pour y parvenir, cet entreprenaute de génie a su exploiter savamment deux talents qu'il possède : celui d'informaticien hors pair et celui de financier aguerri.
Le jeune Jeff Bezos fait ses études au lycée Palmetto de Miami. En parallèle, il suit des cours de Science à l'université de Floride ce qui lui permet de décrocher en 1982 le prestigieux Silver Knight Award. Son talent lui ouvre les portes de l'université de Princeton où il étudie la physique dans un premier temps avant de se tourner vers l'informatique, sa véritable passion.
Son diplôme d'informaticien en poche, Jeff Bezos rejoint la société Fitel, une start up spécialisée dans les finances et les télécommunications. Deux ans plus tard, il est recruté par Bankers Trust Company à New York et en 1990, il est nommé vice-président.
En 1990, Jeff Bezos décroche un poste d'analyste financier chez D. E. Shaw & Co., un hedge fund spécialisé dans les technologies, il y reste pendant quatre ans.
En 1995, Jeff Bezos veut créer la plus grande librairie en ligne au monde. Le projet est ambitieux, mais l'entreprenaute y croit dur comme fer. A cette époque, internet est un des rares domaines à afficher une croissance à 4 chiffres (2300% en 1994). Il déménage alors à Seattle et crée, grâce à son talent d'informaticien, la librairie en ligne Amazon qu'il ouvre au public en 1996. Rapidement, Bezos diversifie ses produits en élargissant son offre à la musique et le cinéma.
En 1997, Amazon entre en bourse. Le cours de ses actions en montagne russe donne le vertige aux investisseurs qui préfèrent observer de loin la stratégie de cet entreprenaute atypique. Le modèle économique conçu par Jeff Bezos s'appuie sur l'investissement plutôt que sur la marge bénéficiaire.
Il faudra attendre 2004 pour enfin voir Amazon dégager ses premiers bénéfices. Entre temps, la firme de Seattle est devenue le plus grand supermarché en ligne au monde.
Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche du monde grâce à Amazon. Début 2019, il surpassait Bill Gates et Bernard Arnault dans le classement des milliardaires.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.