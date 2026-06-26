Bluelinea réduit son capital avant une future levée de fonds

Le spécialiste de la silver économie a annoncé avoir procédé à une réduction de son capital social par diminution de la valeur nominale de ses actions, conformément à la délégation accordée par l'assemblée générale du 24 juin.

Le directoire a ramené la valeur nominale des actions de 0,20 euro à 0,01 euro. Le capital social passe ainsi de 3,68 millions d'euros à 184.210,12 euros, tout en restant composé de 18.421.012 actions.



Cette opération, motivée par les pertes antérieures, vise à préparer une future augmentation de capital. Celle-ci doit permettre de rembourser un apport en compte courant de 1,5 million d'euros consenti par le Groupe APICIL, actionnaire majoritaire avec 81% du capital, afin de couvrir les besoins de financement de la société.



Bluelinea publiera son chiffre d'affaires du premier semestre 2026 le 9 juillet, avant l'ouverture des marchés.