BlueRock (Bayer) traite le 1er patient dans son essai de phase 3 pour Parkinson

BlueRock Therapeutics, filiale de Bayer, annonce le traitement du premier patient dans un essai pivot de phase 3 évaluant bemdaneprocel, une thérapie cellulaire expérimentale issue de cellules souches pluripotentes allogéniques pour la maladie de Parkinson.



L'étude, multicentrique, randomisée, en double aveugle avec chirurgie fictive en contrôle, prévoit d'inclure environ 102 participants. Le critère principal mesurera l'évolution du temps 'ON' sans dyskinésies gênantes sur une période de 78 semaines, complété par des critères secondaires liés aux symptômes moteurs, non moteurs, la sécurité et la qualité de vie.



En phase 1, bemdaneprocel avait montré une bonne tolérance sans effets indésirables graves liés au produit à 24 mois, ainsi que des signaux encourageants sur la motricité.



Selon Amit Rakhit, directeur médical de BlueRock, ce développement pourrait offrir une thérapie transformative visant à restaurer les fonctions motrices et non motrices. Christian Rommel, responsable R&D de Bayer, souligne l'ambition d'apporter une solution durable au déficit dopaminergique lié à la maladie.

Les résultats de cet essai devraient soutenir de futures demandes d'autorisation de mise sur le marché.