BMW ajuste ses perspectives 2025 face au ralentissement en Chine

BMW AG annonce une révision à la baisse de ses prévisions pour l'exercice 2025, en raison d'une demande plus faible que prévu sur le marché chinois. Le groupe anticipe désormais une marge EBIT automobile comprise entre 5% et 6%, contre un objectif initial de 5% à 7%.



Le rendement du capital employé (RoCE) dans la division automobile est attendu entre 8% et 10% (contre 9% à 13% auparavant). Le résultat avant impôt du groupe devrait légèrement reculer par rapport à 2024.



Les remboursements de droits de douane attendus des autorités américaines et allemandes, d'un montant de plusieurs centaines de millions d'euros, seront désormais comptabilisés en 2026. En conséquence, le flux de trésorerie libre du segment automobile devrait dépasser 2,5 MdEUR, contre plus de 5 MdEUR précédemment.



Le groupe maintient un taux de distribution du dividende entre 30% et 40% du résultat net et poursuit son programme de rachat d'actions. Les résultats trimestriels complets seront publiés le 5 novembre 2025.