BMW augmente légèrement ses volumes de ventes en 2025

Le groupe BMW indique avoir livré un total de 2 463 715 véhicules à ses clients sur l'ensemble de 2025, soit une augmentation de 0,5%, dont 642 087 véhicules électrifiés, en croissance de 8,3% par rapport à l'année précédente.

Le constructeur allemand pointe aussi une légère augmentation des ventes de modèles entièrement électriques, avec 442 072 unités livrées dans le monde, tirées en particulier par une croissance significative de 28,2% en Europe.



"L'approche technologiquement neutre et la stratégie multi-marques premium du groupe BMW, avec un large portefeuille de produits couvrant tous les segments concernés, reçoivent une réponse positive de la part des clients", selon le groupe.



La marque BMW proprement dite a livré 2 169 761 véhicules à ses clients en 2025 (-1,4%), la croissance des ventes en Europe, dans les Amériques et dans certaines régions d'Asie, compensant en grande partie la demande modérée en Chine.



La marque MINI a connu une année solide, livrant un total de 288 290 véhicules aux clients, soit un bond de 17,7%, ses véhicules entièrement électriques, en particulier, rencontrant un grand succès auprès des clients du monde entier.